مذكرة توقيف فنيانوس تجدّد الاستنفار السياسي

كتبت ميسم رزق في" الاخبار": "في اليومين الماضيين، طرأت تطورات سياسية وقضائية على الملف، تؤشّر إلى أنه سيتفاعل في الأسابيع المقبلة. إذ أثارت مذكرة الإحضار بحق الرئيس دياب حفيظة نادي رؤساء الحكومات السابقين، ودار الفتوى. كما استدعت تجديد الاستنفار لدى المسؤولين المدعى عليهم الذين يعقدون اجتماعات تنسيقية للبت في الخطوة التي سيتخذونها للرد على البيطار. وبينما لا يزال البحث جارٍ، تواصل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس، وعبّر عن انزعاج كبير من خطوة البيطار.

ورجحت مصادر مطلعة أن "يكون للمفتي اليوم موقف من هذا الإجراء في خطبة الجمعة". وفي المعلومات أن "رئيس المجلس لا يزال مصرّاً على أن ملاحقة دياب والوزراء السابقين المدعى عليهم هي من صلاحيات مجلس النواب وأن القاضي البيطار يُمعن في تجاوز مواد الدستور التي تؤكّد هذا الأمر". وفي الإطار، أشارت المصادر إلى وجود اتجاه للرد على البيطار من خلال رفع ثلاث دعاوى: دعوى رد، دعوى نقل القضية إلى قاضٍ آخر للارتياب المشروع، ودعوى مخاصمة نظراً للأخطاء التي يرتكبها البيطار، ومنها رد الدفوع الشكلية لفنيانوس التي كان تسلمها من المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، قبلَ أن تكون النيابة العامة التمييزية قد أعطت رأيها".فبعدَ الدفوع الشكلية التي تقدّم بها الوكيل القانوني لفنيانوس المحامي نزيه الخوري، أرسلت النيابة العامة التمييزية مطالعة إلى البيطار، اطلعت "الأخبار" على مضمونها، طالبت فيها المحقق العدلي "اتخاذ الإجراءات اللازمة كي تتمكّن النيابة العامة التمييزية من الإطلاع على كامل المعطيات لإعطاء الرأي بالمذكرة المقدمة من فنيانوس".تجاهل البيطار مطالعة النيابة العامة التمييزية، كما تجاهل دعوى استئناف قرار نقابة المحامين المقدمة من فنيانوس بما يتعلق بمنح الإذن بالملاحقة، وأقدَم على إصدار مذكرة التوقيف الغيابية، علماً أنه لا يحق له ذلك قبلَ أن يصدر القرار بدعوى الاستئناف، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية "خطأ كبيراً أيضاً".وبناء على ما تقدّم، يبقى انتظار الخطوة التي سيقوم بها المدعى عليهم، إذ يدور النقاش حول ما إذا كان الخمسة (دياب وفنيانوس والنواب علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر) سيتقدمون معاً بالدعاوى أو يتولّاها أحدهم. وقد علّق رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، على قرار البيطار، مؤكداً الوقوف إلى جانِب فنيانوس مدافعاً عن نفسه وبحق، ضمن القوانين المرعية الإجراء.