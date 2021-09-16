حكومة ميقاتي ستنال ثقة عالية

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب محمد خواجة، عبر "الأنباء" الإلكترونية، أنّ "البيان الوزاري تضمّن عناوين جيدة، والنتيجة ستكون جيدة أيضاً"، لافتاً إلى "السرعة والجديّة في عمل لجنة صياغة البيان الوزاري"، متمنياً أن، "تكون هذه الحالة مستمرة، ولا تقتصر فقط على الاجتماعات الأولى للحكومة".وتوقّع خواجة أن، "تنال الحكومة الثقة بنسبة عالية تتراوح بين تسعين ومئة نائب"، داعياً إلى الاستفادة من هذا الجو الإيجابي. ولفت خواجة إلى التراجع الملفت لسعر الدولار، ما يؤكد أنّ ارتفاعه مرتبط بالوضع الاقتصادي السيّء والأجواء السلبية التي كانت سائدة. ورأى أنّه "من المفترض أن ينعكس انخفاض الدولار انخفاضًا في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية".