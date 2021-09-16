لبنان

عندما قيل لـ"الحزب": دخيلك!

Lebanon 24
16-09-2021 | 23:49
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كتب عماد مرمل في" الجمهورية": يعتبر المحيطون بـ»حزب الله» انّ مشهد دخول الصهاريج عبر الحدود الشرقية أثبتَ بالدليل القاطع صوابية خيار الحزب بخوض الحرب في سوريا ضد التكفيريين، لحماية عمقه الحيوي.

 

اما على الضفة الأخرى، فإنّ معارضي «حزب الله» في الداخل لم يتقبّلوا صورة الصهاريج النفطية العابرة للحدود، بل اعتبروا انها تشكل «تكريساً لدويلته المستقلة وانتهاكاً اضافياً لسيادة الدولة وقوانينها»، مُتسائلين عما اذا كانت تلك الصهاريج تمر عبر المعابر الشرعية وتخضع الى آلية استيفاء الرسوم الجمركية والمعايير المتعلقة بالبيع والضرائب؟

 

لكنّ المعنيين في الحزب يلفتون الى انّ مبادرته نابعة اساساً من تقصير الدولة وامتناعها عن تأدية واجباتها في تأمين المشتقات النفطية للمواطنين، «وبالتالي، هو لم يتدخل الّا بعدما استنفد كل فرص المعالجة من خلال الجهات الرسمية، وعندما اتخذ القرار باستيراد النفط الإيراني كان سبّاقاً الى محاولة إدخاله عبر المرافئ اللبنانية الشرعية والأطر الرسمية، خصوصاً انّ آلية الاستيراد برمّتها قانونية، بدءاً من التحميل في إيران، مروراً بالشركة المختصة والبواخر الناقلة وصولاً الى التفريغ في مرفأ بانياس.

غير أنّ المفارقة العجيبة هي ان الذين يتهموننا الآن بتجاوز الأطُر الشرعية هم الذين رفضوا ان ترسو السفن على الشواطئ اللبنانية وان تفرغ حمولتها في المنشآت النفطية وفق الاصول، بذريعة الخشية من العقوبات، وقد تلقّينا اتصالات كثيرة فحواها: «دخيلكن.. اجلبوا المازوت والبنزين عبر سوريا، لأنّ لبنان لا يتحمّل هذه المخاطرة»، بل هناك من أبلغَ إلينا انّ «الحكومة لن تتشكّل اذا أتينا بالبواخر الى لبنان مباشرة».

 

ويشير المعنيون في الحزب إلى انّ «البعض كان يحذّر من عقوبات او ضربات اذا أتينا بالنفط، فلمّا لم تحصل لا هذه ولا تلك، تحوّل هذا البعض نحو افتعال إشكاليات حول آلية مرور النفط وحيثياتها، على قاعدة «عنزة ولو طارت»، بدل ان ينصَبّ الاهتمام على التعاون لمعالجة هموم الناس، وفي طليعتها أزمة البنزين والمازوت التي استنزَفت طاقتهم وكرامتهم».

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