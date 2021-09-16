المهم ان يتغيّـر النهجُ وأسلوبُ "الأنا"

كتب الوزير السابق جوزيف الهاشم في" الجمهورية": ليس مهماً ، أنْ تتغيّـر الحكومة، بـلْ أنْ يتغيّـر النهجُ وأسلوبُ "الأنا"... "أنا" الحكم، و"أنا" الحكومية، "والأنا" الذاتية، وتقاسم الحصص، والتنافس على المكاسب والوظائف، وإلاّ فقد يفقـدُ الحاكم هيبتَـهُ وسلطته فينكفيء إلى بيئتـه الخاصة بشيءٍ من التطرّف ليحافظ على كيانه الشخصي وكيانه السياسي وكيانه المذهبي وكيانه العائلي، فيتعرّض كيان الدولة للإهتزاز، وتنزلق كينونة الشعب إلى الإنهيار.هذه الكوارث التي انصبَّتْ علينا دفعة واحدة ، فكادت تقتلع وجودنا الوطني والإنساني والتاريخي، لا.. ليست بسبب تراكُـمِ أعباء السنين وتراكُم فشل الحاكمين، بقدر ما كانت بسبب تراكم الرهان والإرتهان، وتراكم السياسات الفاشلة، والهوَس الغريزي بالسلطة، والغيبوبة السريرية عن مآسي الشعب: فإذا قتلُ الشعب الآمن مسألةٌ فيها نظـر.مع أنَّ في إطلالةِ هذه الحكومة وجـوهاً جديرةً بالتقدير على الصعيد الشخصي، فلسنا من السذاجة إلى حـدّ، أن ننتظر من فرسان هذا الإكتشاف الحكومي أنْ يشهَروا سيف السلطة على رؤوسٍ فاسدةٍ أينعَتْ وحان قطافُها، جـلّ ما نتوخاه ألاّ يـزوّدوا عرباتِ الموتى بالوقود.وقديماً: عندما أدرك «أرخميدس» نجاح اكتشافهِ مبدأَ الأجسام المغمورة بالماء خـرج من الحمّام عارياً...واليوم: نتمنى لهذه الحكومة التوفيق على أن تبقى علينا ثيابُنـا