سيناتور أميركي ينتقد بايدن بسبب "حزب الله"

انتقد كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيم ريش، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لعدم فرضها العقوبات اللازمة، على مرور شاحنة محملة بالنفط الإيراني عبر سوريا إلى لبنان.

وقال السيناتور الجمهوري أيضا إن ما جرى يعد مخيبا للآمال، بالنسبة لمستقبل المحاسبة والديمقراطية في لبنان.

Feted with petals, Hezbollah brings Iranian fuel into Lebanon https://t.co/kO3T1kq6l8 pic.twitter.com/xnEpYhx7zq — Reuters (@Reuters) September 16, 2021

وكتب السيناتور على حسابه: "على العقوبات الأميركية أن تترك أثرا حقيقيا. من المزعج جدا أن نرى الإدارة الأميركية لا تعمل لتأكيد فعالية تلك العقوبات".

وجاء تعليق ريش على خبر نشرته ومالة رويترز، مفاده أن "حزب الله" بدأ بإدخال الوقود الإيراني إلى لبنان عبر سوريا يوم الخميس.