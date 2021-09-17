كيف تغيّر اسم الحكومة؟

في ختام الجلسة الثالثة والاخيرة من اجتماعات اللجنة الوزارية الخاصة بصياغة البيان الوزاري،التي عقدت الاربعاء في السراي الكبير، طرح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موضوع تسمية الحكومة، فدار نقاش بين الوزراء حيال التسمية الافضل، فمنهم من اقترح ان تتضمن التسمية كلمات "العمل، الاستقرار، القول والفعل"، واقترح آخرون تسميات اخرى، وبنتيجة النقاش، تم الاتفاق على اعتماد اسم "حكومة العزم والامل" على ان يترك امر البت النهائي بالاسم الى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في القصر الجمهوري لاقرار البيان الوزاري.

وفي بداية جلسة الحكومة بالامس طلب رئيس الجمهورية ميشال عون تغيير اسم الحكومة منعا لاي تأويلات او التباسات اسمية خاطئة، فاقترح رئيس الحكومة تسمية "معاً للانقاذ" وهذا ما حصل ، ثم بوشر درس مسودة البيان الوزاري.