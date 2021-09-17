لبنان

أمرٌ بارز بيد نصرالله شخصياً.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-09-2021 | 01:45
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تتركز الأنظار حالياً على قوافل المازوت الإيراني التي بدأ "حزب الله" بإدخالها إلى لبنان عبر سوريا، في حين باتت تساؤلات عديدة تطرح نفسها عن السعر الذي سيحدده الحزب لصفيحة المازوت الذي استقدمه، في حين أن الدولة ستبيع تلك المادة التي تستوردها عبر الشركات النفطية بنحو 152 ألف ليرة حالياً.

وفي هذا الاطار، قالت مصادر في "حزب الله" إن "أمر تسعير المازوت الإيراني في لبنان، هو بيد الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله شخصياً"، مؤكدة أن "الحكومة السورية نقلت النفط من بانياس إلى بعلبك بشكل مجاني".

وأشارت المصادر إلى أن "القرار الأساس يقضي ببيع المازوت بسعر التكلفة وأقل للمنشآت الحيوية مثل مولدات الكهرباء، شرط أن يعمد القيمون على هذه المولدات الى تخفيض أسعار خدماتها".

المصدر: لبنان 24

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