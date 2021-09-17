لبنان

اذا اردت استخدام الحطب للتدفئة: هذا هو السعر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-09-2021 | 02:15
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اقل من شهر يفصل اللبنانيين عن موسم معاناتهم الشتوية بعد انتهاء فصل الصيف وأزماته في ظل انقطاع الكهرباء والمحروقات وارتفاع أسعارها خصوصا مع رفع الدعم.

ويتحضر اللبنانيون  لمواجهة فصل الشتاء حيث ينتقلون من مواجهة الحر بلا تكييف وتبريد إلى معاناة جديدة  مع البرد القارس، وعدم القدرة على تأمين مازوت التدفئة نتيجة ندرته وتحكم السوق الموازية بمبيعه.

حتى الحطب الذي كان يعتبر مادة للتدفئة في العديد من القرى يشهد  سعره ارتفاعا جنونيا ، اذ يتراوح  سعر طن السنديان بين ٣ ملايين ونصف و٤ ملايين  ليرة، فيما  لا يقل استهلاك كل منزل في القرى الجبلية عن ٤ اطنان تقريبا  .

وهكذا تبلغ كلفة شراء الحطب لكل منزل حوالى  ١٦ مليون ليرة لموسم واحد.

اما الكلفة الاكبر  فسيتكبدها الوطن نتيجة الضرر البيئي الناتج عن قطع الاشجار وفقدان لبنان قسما كبيرا من ثروته الحرجية.

المصدر: لبنان 24

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