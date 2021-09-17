أرقام خطيرة: هكذا يُهدّد كورونا غير الملقحين

دراسة اجريت على ٦٠٠الف إصابة بكورونا،أظهرت المريض الغير ملقح معرض خمسة مرات اكثر للأصابة بالفيروس،وعشرة مرات لدخول المستشفى،و(١١)مرة للوفاة مقارنة بالملحقين

الدكتور فاوتشي عالم الفيروسات،صرح ان زيادة نسبة التلقيح عالميآ هي الوحيدة لمنع متحورات جديدة قد تكون اخطر من متحور دلتا