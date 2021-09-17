29
o
بيروت
34
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
طوابير السيارات المسروقة من بيروت الى صيدا فبريتال...و"الدفع عا القطعة"
Lebanon 24
17-09-2021
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب المحرر القضائي:
في تواريخ متقاربة تفصل بينها أيام فقط، إدّعى ضد مجهولين كل من نهاد.خ بجرم سرقة سيارتها من نوع هوندا ACCORD كانت مركونة في محلة مخيّم مار الياس، وإبراهيم.ع بجرم سرقة سيارته من نوع هوندا SIDAN من طلعة مخيّم مار الياس، ولينا.د بالجرم نفسه وسيارتها من نوع هوندا ACCORD كانت مركونة في محلة الطريق الجديدة.
وبنتيجة التحقيقات التي بوشرت بناءً على شكاوى المدّعين الثلاثة، جرى توقيف المتّهم جاسم.ع لثبوت قيامه بسرقة العديد من السيارات.
وبالتحقيق معه لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية، اعترف بسرقة السيارات الثلاث المذكورة بالإشتراك مع المتّهم علي.ن، موضحاً أنهما يقومان بسرقة السيارات لصالح المتّهم عباس.م.ط لقاء مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة يتقاضاه كل منهما عن كل سيارة مسروقة، مضيفاً أنه من أصحاب السوابق في مجال سرقة السيارات، وأنه إثر خروجه من السجن منذ نحو ٣ أشهر قَصَد بلدة بريتال والتقى المتّهم عباس الملقب ب "منذر" طالباً إقراضه المال، فاشترط عليه الأخير قيامه بسرقة السيارات وتسليمه إياها لقاء مبالغ مالية، وأنه بالفعل باشر بتنفيذ المطلوب منه حيث كان يقوم بسرقة السيارات من مناطق بيروت وصيدا بالإشتراك مع المتّهم علي.ن ثم تسليمها الى منذر.
وخلال التحقيقات الإستنطاقية، كرّر المتّهم جاسم إعترافاته وأقواله الأولية، فيما توارى المتّهمان علي ومنذر عن الأنظار، فصدرت بحق كل منهما مذكرة توقيف غيابية.
وفي المحاكمة العلنية، أُسند الى المتّهمين الثلاثة إقدامهم، بالإشتراك في ما بينهم، على تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على أموال الغير وعلى سرقة السيارات موضوع الدعوى، وقد ثبُت ذلك من اعتراف المتّهم جاسم ومن أقواله ومدلولها، لاسيما لجهة الإتفاق المسبق بينه وبين المتّهميَن علي ومنذر على سرقة سيارات عدة، وثبوت وجود إتفاق مسبق بين المتّهمين وزّعوا بموجبه الأدوار في ما بينهم، فضلاً عن قرينة تواري المتّهميَن علي ومنذر.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت،وبعد الإستماع الى مطالعة ممثل النيابة العامة والى المتّهم حكمت بالإتفاق بتجريم المتّهميَن علي.ن و عباس.ط بجناية المادة ٣٣٥ من قانون العقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بهما مدة عشر سنوات، وبتجريمهما بجناية المادة ٦٣٨ من القانون عينه، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بهما مدة عشر سنوات، وبإدغام العقوبتين بحيث تُطبّق بحقهما إحدى العقوبتين الجنائيتين، وبتجريدهما من حقوقهما المدنية، وبالتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق كل منهما.كما حكمت بتجريم المتّهم جاسم.ع بجناية المادة ٣٣٥ عقوبات وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة خمس سنوات، وبتجريمه بجناية المادة ٦٣٨ عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة خمس سنوات، وبإدغام العقوبتين بحيث تُطبّق بحقه إحدى العقوبتين الجنائيتين، على أن تُحتسب له مدة توقيفه، وبإخراجه من البلاد، وبحفظ حق المدّعين بمراجعة القضاء المختص للمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم من جراء الجرم.
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
لجميع المواطنين.. هذه الأسعار الجديدة للمحروقات
Lebanon 24
لجميع المواطنين.. هذه الأسعار الجديدة للمحروقات
14:00 | 2021-09-16
16/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس إلى 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس إلى 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:16 | 2021-09-17
17/09/2021 02:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هبوطه...دولار السوق الموازية يعاود الارتفاع
Lebanon 24
بعد هبوطه...دولار السوق الموازية يعاود الارتفاع
13:59 | 2021-09-16
16/09/2021 01:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الانخفاض الكبير... كم بلغ دولار السوق الموازية عصرا؟
Lebanon 24
بعد الانخفاض الكبير... كم بلغ دولار السوق الموازية عصرا؟
10:20 | 2021-09-16
16/09/2021 10:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جدول أسعار جديد للمحروقات غداً... وماذا عن تسليم البنزين للمحطات؟
Lebanon 24
جدول أسعار جديد للمحروقات غداً... وماذا عن تسليم البنزين للمحطات؟
12:11 | 2021-09-16
16/09/2021 12:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2021-09-17
″معا للانقاذ″.. لكل حكومة من إسمها نصيب
07:25 | 2021-09-17
تعبئة إستمارة لشراء المازوت الايراني في هذه المنطقة
07:12 | 2021-09-17
وفاة الشاب جلال قاطبي متأثرا بحروق اصيب بها في حادث على دراجته النارية
07:03 | 2021-09-17
إحتكاك كهربائي يؤدي الى حريق في هذا المطعم (فيديو)
06:57 | 2021-09-17
حميه عقد اجتماعا مع مديرية الطيران المدني للبحث في الخطط المستقبلية
06:53 | 2021-09-17
اسعار الخضار والفواكه على سعر الدولار؟
فيديو
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
17/09/2021 14:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
17/09/2021 14:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
17/09/2021 14:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact