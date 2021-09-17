توزيع المحروقات اليوم... وفق هذه الآلية

أعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن "الشركات ستوزع البنزين والمازوت اليوم، وفق الآلية الآتية: رصيد مخزون المازوت المدعوم سيباع فقط لبعض القطاعات كالمستشفيات والافران والمطاحن، وغير المدعوم للجميع بالدولار الاميركي".وأشار في حديث إلى "الوكالة الوطنية للاعلام"، الى أن "البنزين سيبقى حاليا مدعوما وفقا للالية المعتمدة وسيصدر جدول تركيب اسعار بهذا الصدد. كما أن المنشآت ايضا ستوزع مازوت بالدولار الاميركي".