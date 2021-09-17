بلال عبد الله: أوقفوا مهزلة اللعب بالدولار صعودا ونزولا

غرد النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "أوقفوا مهزلة اللعب بالدولار صعودا ونزولا، أوقفوا مسرحية تعدد أسعار صرف العملة، أوقفوا مجزرة إفقار صغار المودعين، أوقفوا التهرب من تحمل مسؤولياتكم، الدولة تتهرب، البنك المركزي يتهرب، المصارف تتهرب، وحده المواطن المودع هو الضحية. انه الرأسمال المتوحش في ظل النظام الطائفي العفن".

أوقفوا مهزلة اللعب بالدولار صعودا ونزولا،

أوقفوا مسرحية تعدد أسعار صرف العملة،

أوقفوا مجزرة إفقار صغار المودعين،

أوقفوا التهرب من تحمل مسؤولياتكم،

الدولة تتهرب،

البنك المركزي يتهرب،

المصارف تتهرب ،

وحده المواطن المودع هو الضحية.

انه الرأسمال المتوحش في ظل النظام الطائفي العفن! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 17, 2021