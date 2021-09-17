هارون: 65% من المستشفيات مهددة بفقدان مادة الاوكسيجين

اكد نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ان 65% من المستشفيات مهددة بفقدان مادة الاوكسيجين.وتابع في حديث اذاعي لـ "صوت لبنان 100,5"نحن امام كارثة ان لم يتم تأمين المازوت لمعمل شهاب الذي هو بحاجة الى 20 الف ليتر يومياً وذلك لتأمين استمرارية العمل".واوضح ان هذا المعمل بحاجة اقله الى 4 ايام ليعود الى عمله من جديد.