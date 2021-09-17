درويش زار أبي المنى مهنئا: على المجالس المذهبية تعزيز التآخي والحوار

زار عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في بلدته شانيه، وتميز اللقاء، بحسب بيان، بـ "الحوار الجدي والمجدي حول القضايا المختلفة في البلاد".وتمنى النائب درويش التوفيق لشيخ العقل بـ"مهامه الجسام والدعوة إلى تعزيز الانفتاح والتآخي بين اللبنانيين، وأن ينتظم عمل المجالس المذهبية، وتأخذ دورها في تعزيز التآخي الوطني اللبناني والحوار البناء بين أبناء الوطن، والتنويه بالدور الذي يلعبه في مجال الحوار الإسلامي - المسيحي وتعزيزه".وفي الختام تقدم درويش بالتهاني لأبي المنى ودعاه إلى "لقاء في طرابلس حين تسنح الفرصة لذلك، بهدف تعزيز روح التواصل بين أبناء الوطن".