الفرزلي: انتصار الحكومة هو انتصارها وحدها وليس العهد معها

توقع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن تنجح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مسيرتها الانقاذية ودعا في حديث الى صوت كل لبنان الى احاطتها بكل وسائل الدعم عسى أن تحقق النتائج المرجوة.

وأشار الى أن بعض الدول حاولت خلق الأزمات في لبنان بهدف تحريك الشارع بما يخدم معركتها مع حزب الله إلا أن ذلك لم يؤدِ إلا الى خنق الشعب اللبناني ولذلك أعادت النظر بقراراتها خصوصاً بعد وصول النفط الايراني الى لبنان. وشدد على أن انتصار الحكومة هو انتصارها وحدها وليس العهد معها لأنها عندما تفشل تفشل وحدها أيضاً.