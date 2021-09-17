لبنان

أسعار المواد الغذائية الى انخفاض

Lebanon 24
17-09-2021 | 03:17
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أكد نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن اسعار المنتجات الغذائية بدأت بالانخفاض منذ الاسبوع الماضي، وفقاً للوائح الموردين.

وأشار في حديث الى "صوت كل لبنان، الى أن المخزون الموجود في السوبرماركت سيباع على سعر الصرف الجديد وفقاً للآلية المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد، ولا يمكن التحجج بشرائها على سعر صرف عالٍ لأن الآلية المتبعة تضمن حق الجميع.

ورأى فهد أن هناك تباين في الاسعار بين المصانع المنتجة للأجبان والالبان والدواجن، ولكن المنافسة في الاسواق ستجبر الجميع على خفض اسعاره ليتمكن من بيع منتوجاته.
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