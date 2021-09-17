وزير المال وقّع عقد التدقيق الجنائي مع شركة "Alvarez & Marsal"

وقّع اليوم وزير المالية يوسف الخليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez & Marsal ممثّلاً الحكومة اللبنانية، بعد أن تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد، وأبلغ الوزير الخليل كل من السادة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.وستقدّم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوعا من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة.