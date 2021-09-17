لبنان

البخاري غادر بيروت متوجهاً إلى الرياض

Lebanon 24
17-09-2021 | 03:42
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بمغادرة السفير السعودي لدى لبنان إلى الرياض بشكل عاجل.
وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن مصادر، أن السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، غادر بيروت بشكل عاجل متوجها إلى بلاده للتشاور، دون إيضاح الأسباب.

يذكر أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، وقعا الجمعة الماضية في قصر بعبدا، على مرسوم تشكيل الحكومة، بحضور رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وذلك بعد فراغ حكومي استمر لأكثر من عام.

وأقرت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الخميس، بيانها الوزاري، الذي ستعرضه على البرلمان الأسبوع المقبل لنيل الثقة.
المصدر: روسيا اليوم
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