"قد نكون خسرنا معركة لكننا لم نخسر الحرب".. نجم: إلى اللقاء

غرد وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم عبر حسابها على تويتر:

"إسقاط النظام السياسي الطائفي مسؤولية جماعية ويتطلب مجتمع مدني حاضر ومنظم وهذا غير جاهز بعد.قد نكون خسرنا معركة، لكننا لم نخسر الحرب. أعود كأستاذة جامعية إلى طلابي وهم الأساس، وأكمل المواجهة في كل مكان وزمانالى اللقاء"