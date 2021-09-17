"قد نكون خسرنا معركة لكننا لم نخسر الحرب".. نجم: إلى اللقاء

إسقاط #النظام_السياسي الطائفي مسؤولية جماعية ويتطلب #مجتمع_مدني حاضر ومنظم وهذا غير جاهز بعد.
قد نكون خسرنا معركة، لكننا لم نخسر الحرب. أعود كأستاذة جامعية إلى طلابي وهم الأساس، وأكمل المواجهة في كل مكان وزمان#الى_اللقاءhttps://t.co/dd3bFNqqqV
— Marie-Claude Najm (@MarieClaudeNajm) September 17, 2021
إسقاط #النظام_السياسي الطائفي مسؤولية جماعية ويتطلب #مجتمع_مدني حاضر ومنظم وهذا غير جاهز بعد.
قد نكون خسرنا معركة، لكننا لم نخسر الحرب. أعود كأستاذة جامعية إلى طلابي وهم الأساس، وأكمل المواجهة في كل مكان وزمان#الى_اللقاءhttps://t.co/dd3bFNqqqV