لبنان

"قد نكون خسرنا معركة لكننا لم نخسر الحرب".. نجم: إلى اللقاء

Lebanon 24
17-09-2021 | 04:28
A-
A+
Doc-P-864784-637674750956732969.jpg
Doc-P-864784-637674750956732969.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم عبر حسابها على تويتر:
"إسقاط النظام السياسي الطائفي مسؤولية جماعية ويتطلب مجتمع مدني حاضر ومنظم وهذا غير جاهز بعد.
قد نكون خسرنا معركة، لكننا لم نخسر الحرب. أعود كأستاذة جامعية إلى طلابي وهم الأساس، وأكمل المواجهة في كل مكان وزمان
الى اللقاء" 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2021-09-17
07:25 | 2021-09-17
07:12 | 2021-09-17
07:03 | 2021-09-17
06:57 | 2021-09-17
06:53 | 2021-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website