لبنان

أرقامٌ "موجعة" ... ارتفاع في اسعار المحروقات

Lebanon 24
17-09-2021 | 04:24
A-
A+
Doc-P-864785-637674751317143945.jpg
Doc-P-864785-637674751317143945.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة للنفط الجدول الجديد لأسعار المحروقات، وقد حُدّد سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بـ180 ألف ليرة و95 أوكتان بـ174300 ليرة
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
اسعار الخضار والفواكه على سعر الدولار؟
lebanon 24
17/09/2021 14:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مع انخفاض سعر الدولار ...اتحاد بلديات الشوف طالب المؤسسات التجارية تخفيض الاسعار
lebanon 24
17/09/2021 14:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إرتفاع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان إلى 180000 ليرة والـ95 أوكتان إلى 174300 ليرة
lebanon 24
17/09/2021 14:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
كترو المحبين.. جنبلاط: لم نعد نعلم من اين تأتي قوافل المازوت والبنزين
lebanon 24
17/09/2021 14:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24

بنزين

اسعار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2021-09-17
07:25 | 2021-09-17
07:12 | 2021-09-17
07:03 | 2021-09-17
06:57 | 2021-09-17
06:53 | 2021-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website