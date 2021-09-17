مع انخفاض سعر الدولار ...اتحاد بلديات الشوف طالب المؤسسات التجارية تخفيض الاسعار

طالب اتحاد بلديات الشوف- السويجاني في بيان، "أصحاب المؤسسات التجارية والسوبرماركت والمحلات الواقعة ضمن نطاقه، بوجوب التزام تخفيض أسعار السلع بالتوازي مع الانخفاض الحاصل لسعر الدولار، تحت طائلة المحاسبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والتي تصل الى حد الإقفال العام، وذلك بناء على القانون وحرصا على المصلحة العامة وحماية لحقوق المواطنين".وناشد وزارة الإقتصاد وهيئة حماية المستهلك والجهات الرقابية المعنية، لا سيما القوى الأمنية "القيام بدورها في هذا الخصوص ومؤازرة شرطة البلدية في الكشف عن أي مخالفة تستوجب ذلك".