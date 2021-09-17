لبنان

مع انخفاض سعر الدولار ...اتحاد بلديات الشوف طالب المؤسسات التجارية تخفيض الاسعار

Lebanon 24
17-09-2021 | 04:39
A-
A+
Doc-P-864787-637674757333523633.jpg
Doc-P-864787-637674757333523633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب اتحاد بلديات الشوف- السويجاني في بيان، "أصحاب المؤسسات التجارية والسوبرماركت والمحلات الواقعة ضمن نطاقه، بوجوب التزام تخفيض أسعار السلع بالتوازي مع الانخفاض الحاصل لسعر الدولار، تحت طائلة المحاسبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والتي تصل الى حد الإقفال العام، وذلك بناء على القانون وحرصا على المصلحة العامة وحماية لحقوق المواطنين".


وناشد وزارة الإقتصاد وهيئة حماية المستهلك والجهات الرقابية المعنية، لا سيما القوى الأمنية "القيام بدورها في هذا الخصوص ومؤازرة شرطة البلدية في الكشف عن أي مخالفة تستوجب ذلك".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2021-09-17
07:25 | 2021-09-17
07:12 | 2021-09-17
07:03 | 2021-09-17
06:57 | 2021-09-17
06:53 | 2021-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website