لبنان

باخرة النفط العراقي وصلت إلى طرابلس.. فهل بدأ التفريغ؟

Lebanon 24
17-09-2021 | 04:53
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وصلت الباخرة الأولى المحملة بحوالي ٣١ الف طن من الغاز أويل العراقي لإفراغ حمولتها في معمل دير عمار الحراري في طرابلس. 
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النفط العراقي

معمل دير عمار

طرابلس

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