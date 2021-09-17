الوقود الإيراني إلى لبنان... إسرائيل لن تتدخل!

قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن تل أبيب لن تتحرك لوقف شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان، وسط أزمة اقتصادية وأزمة طاقة يعاني منها لبنان.وأكد القائد السابق للبحرية الإسرائيلية، الأدميرال المتقاعد إيلي شارفيت، أنه في ظل حالة الفوضى التي يمر بها الاقتصاد اللبناني، فإن "إسرائيل ليس لديها مصلحة" في وقف شحنات الوقود المخصصة للاستخدام المدني.هذا وبدأ يوم أمس الخميس وصول شاحنات محملة بالنفط الإيراني إلى لبنان، بعد أن أفرغت السفينة الإيرانية حمولتها في مرفأ بانياس بسوريا، وبدأت الشاحنات بنقل هذه المواد برا إلى لبنان.وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، إن إرسال الوقود الإيراني إلى لبنان يمثل تطبيقا لأحد بنود دستور البلاد.