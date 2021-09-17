لبنان

سفير لبنان في فرنسا التقى نظيره السعودي وتأكيد على متانة العلاقة

Lebanon 24
17-09-2021 | 05:10
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زار سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان نظيره سفير المملكة العربية السعودية فهد الرويلي في مكتبه، وتناول اللقاء جملة من المواضيع التي تعني البعثتين في باريس، وكانت مناسبة للتأكيد على متانة العلاقة بينهما.
 
 

رامي عدوان

فهد الرويلي

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