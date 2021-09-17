سفير لبنان في فرنسا التقى نظيره السعودي وتأكيد على متانة العلاقة

زار سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان نظيره سفير المملكة العربية السعودية فهد الرويلي في مكتبه، وتناول اللقاء جملة من المواضيع التي تعني البعثتين في باريس، وكانت مناسبة للتأكيد على متانة العلاقة بينهما.