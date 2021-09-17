اليكم نص البيان الوزاري لحكومة "معاً للانقاذ" (صور)

أقر مجلس الوزراء الذي انعقد يوم أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، البيان الوزاري للحكومة، والتي ستطلب من مجلس النواب الثقة على أساسه.



كما قرر المجلس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان يكون شعار الحكومة "معا للانقاذ". اليكم البيان الوزراي: