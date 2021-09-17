"تطـوير الأعمال والتوظيف في لبنان" يختتم جهود 4 أعوام من العمل.. خلق أكثر من 1500 وظيفة جديدة

اختُتم برنامج (تطوير الأعمال والتوظيف في لبنانLEEP)، المموّل من وزارة التنمية الدولية البريطانية (UK Aid)، والمنفّذ من قبل شركة الاستشارات الدولية "بالاديوم (Palladium)"، في حضور السفير البريطاني إيان كولارد وفعاليّات.

وكان برنامج "LEEP" الذي امتدّ على أربعة أعوامٍ، قد ساهم في تغطية قرابة 50٪ من قيمة الاستثمارات الخاصّة أو القروض التي استلفتها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان، من المؤسّسات المالية. كما ساعد الشركات التي اعتمدت خطة نموّ لخلق فرص عملٍ جديدة. وضمن إطار دعمه وتعزيزه لقدرات هذه الشركات، استهدف برنامج "LEEP" 480 شركة، بحيث قدّم منحًا مالية بلغت 6 ملايين دولار أميركي، ما ساعدها على خلق أكثر من 1500 وظيفة مستدامة. وعقب انفجار مرفأ بيروت، عمد البرنامج إلى إجراء تعديلاتٍ بهدف تقديم الدعم الأساسي لإعادة إعمار الشركات المتضرّرة، ومساندتها في الحفاظ على أنشطتها وموظّفيها. ولتحقيق ذلك، تعاون برنامج "LEEP" مع منظمة "Alfanar" وجمعية "Live Love Lebanon"، بحيث قدّم دعمه لـ101 من الشركات المتضرّرة، الصغيرة والمتوسطة الحجم، وساهم في الحفاظ على 257 وظيفة إضافيّة.

ومن منطلق ترسيخه مفاهيم المساواة الجندرية والإدماج الاجتماعي(GESI)، بادر البرنامج إلى دعم انخراط النساء ضمن بيئة العمل، تمامًا كما تحفيز توظيف ذوي الاحتياجات الخاصّة، المحكومين السابقين والشباب المعرّضين للخطر. وقد تمكّن بالتعاون مع جمعيّتي "ProAbled" و"March" من تقييم ومتابعة 304 شركات لناحية حجم توظيفها للفئات الأكثر حاجة. وقد ساهم البرنامج في خلق فرص عمل لـ86 شخصًا من الفئات الأكثر حاجة (بينهم 49 من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة) وفي تدريب 169 موظفًا من شركاتٍ عدّة حول معايير الإدماج الاجتماعي وتكافؤ فرص التوظيف.