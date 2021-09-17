يمق بحث مع السفيرة الإيطالية قضايا تهم طرابلس وتلبي احتياجاتها

زار رئيس بلدية طرابلس رياض يمق على رأس وفد ضم نائب رئيس البلدية خالد الولي ورئيس لجنة التنمية المحلية والجمعيات في المجلس البلدي باسل الحاج، سفيرة ايطاليا في لبنان نيكوليتا بومبارديري، في مقر السفارة في بيروت.

وعقد اجتماع عمل حضره الى السفيرة، مدير المكتب التجاري لدى السفارة في بيروت كلوديو بسكولوتشي ومديرة مكتب السفيرة السيدة الكساندرا بيرماتي. وتم خلال اللقاء، عرض للعلاقات الثنائية في المجالات كافة.

وقال يمق: "الزيارة رد على زيارة السفيرة الإيطالية على رأس وفد للقصر البلدي في طرابلس". أضاف: "لقد تم النقاش حول قضايا تهم طرابلس وتلبي بعض احتياجاتها، عبر تحضير دراسة أولية لمشاريع لتقديمها بالتنسيق مع السفارة الإيطالية الى جهات مانحة، كما قدمنا لائحة ببعض مشاريع طرابلس والبلدية لبحث إمكانية مساعدتنا".

تابع يمق: "وعدتنا السفيرة مشكورة بزيارة عمل للبلدية يقوم بها مديرة مكتبها والملحق التجاري، لمتابعة المشاريع التي يمكن تنفيذها خلال العام 2022 بعد إعداد ملفاتها جيدا، لوضعها على جدول مشاريع السفارة، كما بحثنا سبل تطوير العلاقة وتطوير العمل المشترك وتوفير فرص العمل في طرابلس والشمال للأشخاص غير المتعلمين والذين لا يملكون خبرة في العمل.

وأشار يمق خلال اللقاء الى أن "الدولة الإيطالية قدمت الكثير للبنان، لكن مع الأسف حتى القليل لم يأت الى طرابلس، وعدت السفيرة الإيطالية بالوقوف إلى جانب مدينة طرابلس ومتابعة مشاريعها ورفعها الى جهات الاختصاص في بلادها، لاسيما وان طرابلس أصبحت من أفقر المدن على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. كذلك نقلنا محبة ابناء طرابلس وأعضاء المجلس البلدي للأصدقاء الطليان وتقديرهم للدور الذي تقوم به سعادة السفيرة من اجل مساعدة طرابلس واهلها".