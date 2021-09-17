"30 مليون ليرة لكل عائلة شهيد"... اليكم تفاصيل مساعدات حزب الله الى أهالي شهداء التليل

تم في دارة رئيس بلدية البيرة محمد وهبي استكمال توزيع المساعدات لشهداء وجرحى التليل، بتوجيه وتكليف من الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لرئيس حركة "الاصلاح والوحدة" الشيخ ماهر عبدالرزاق بتوزيع مساعدات مالية على أهالي الشهداء والجرحى السوريين ضحايا تفجير التليل.

وتم دفع مبلغ 30 مليون ليرة لكل عائلة شهيد و15 مليون ليرة لعائلة كل مصاب. ونقل الشيخ عبدالرزاق "تعازي ومواساة السيد حسن نصرالله والإخوة في قيادة "حزب الله" إلى أهالي الشهداء وكما تمنى للجرحى الشفاء التام".

وقال الشيخ عبدالرزاق: "هذه المساعدات جاءت من دوافع أخلاقية وإنسانية وأخوية وتعبيرا عن الوقوف إلى جانب أهلنا اللبنانيين والسوريين في مصابهم الأليم والواجب الديني والوطني والأخلاقي يحتم علينا جميعا أن نكون إلى جانبهم، بعيدا عن الاستثمار السياسي. ونقول لكل من حاول أن يشوه الحقيقة ويأخذ الأمور الى المكان الخاطئ، نقول لهم: لو أنكم تقومون بواجبكم وتتحملون مسؤولياتكم الاخلاقية والوطنية اتجاه أهلنا في عكار، لما حدث ذلك الانفجار في التليل. أنتم جعلتم من عكار ذلك الخزان الذي انفجر بأهله وسقط نتيجته شهداء وجرحى. نعم جعلتم من عكار خزانا للحرمان والبطالة والفقر. نحن ندعوكم إلى عدم التلهي والتلطي وراء التهم وتزوير الحقائق والكذب على الناس. اذهبوا الى خدمة الناس ورفع الظلم والحرمان والفقر عن أهلنا في عكار. لا تختبئوا وراء فشلكم وتقصيركم. نحن، باسم أهالي الشهداء والجرحى من اللبنانيين والسوريين وكل أهلنا في عكار، نجدد الشكر والتقدير الى سماحة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله والى كل قيادة حزب الله على كل ما قدموا من مساعدات لأهالي الشهداء والجرحى في تفجير التليل في عكار".

أضاف: كما أننا نوجه تحية الى سماحة السيد حسن نصرالله على تحقيقه انتصار جديد على العدو وهو كسر الحصار الاقتصادي المصطنع ضد كل لبنان. نعم قوافل المازوت هي قوافل تحمل العزة والكرامة، إنها قوافل الانتصار على الحصار الأمريكي. المقاومة اليوم تسجل على صفحة لبنان إنتصارا جديدا لكل الشعب. فلبنان بفضل المقاومة أثبت معادلة الردع والنصر على الصهيوني والاميركي".