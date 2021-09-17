مرفأ بيروت... أول وجهة لوزير البيئة

تفقد وزير البيئة ناصر ياسين صباح اليوم مرفأ بيروت، واطلع على الوضع البيئي في منطقة الاهراءات المدمّرة منذ انفجار 4 آب 2020، نظراً إلى تفاقم المخاطر الصحية والبيئية، من جراء تعفّن الحبوب ونمو الفطريات والانبعاثات السامة.

وأكد ياسين أنه “سيتابع الموضوع مع وزراء الاقتصاد والزراعة، ومع إدارة المرفأ والجمارك واللجنة العلمية المكلفة، لاستعجال الإجراءات والخطوات المطلوبة للتخلّص السليم من الحبوب المتعفنة لتفادي أي كارثة قبل موسم الامطار، بخاصة أن هذه الفطريات، إذا ما انتشرت تحمل تأثيرات صحية".

ووعد ياسين "بمتابعة الأمر لتنفيذ المطلوب لحماية البيئة وأهالي بيروت".