لبنان

لا تسلكوا هذه الطريق: المشهد مخيف أمام إحدى محطات المحروقات.. والأخيرة تستنجد! (فيديو)

Lebanon 24
17-09-2021 | 06:24
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يختصر هذا المشهد ازمة المحروقات في لبنان، زحمة خانقة أمام محطة الايتام على طريق المطار، وطوابير إذلال لا ترحم المواطنين. 
 
وفي هذا الاطار، نشرت صفحة "محطات الأيتام" الرسمية على "فايسبوك"، الفيديو ايضاً، وعلّقَت عليه بالقول: "إنها الساعة 11:50 ظهراً من يوم الجمعة 17/9/2021، ولأنّهاالمحطة الوحيدة في المنطقة التي لم تنتظر صدور جدول تركيب الأسعار الذي يعرف الجميع بأنّه إلى ارتفاع كبير ولم تكترث له، فتحت المحطة في موعدها المعتاد الساعة 8 صباحاً لتكون في خدمة الناس، كل الناس".

وناشدت محطة "الأيتام"- طريق المطار "الأجهزة والقوى الأمنية والبلديات وشرطة البلديات وكل القوى الفاعلة المسارعة لنجدة أهلنا وناسنا لفتح الطريق التي أقفلت أمامهم بالكامل".
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