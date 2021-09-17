نجم: أعود الى طلابي وهم الأساس وأكمل المواجهة في كل مكان وزمان

قالت وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم في تغريدة لها عبر "تويتر": "إسقاط النظام السياسي الطائفي مسؤولية جماعية ويتطلب مجتمعاً مدنياً حاضراً ومنظماً وهذا غير جاهز بعد. قد نكون خسرنا معركة، لكننا لم نخسر الحرب.أعود كأستاذة جامعية الى طلابي وهم الأساس، وأكمل المواجهة في كل مكان وزمان".

إسقاط #النظام_السياسي الطائفي مسؤولية جماعية ويتطلب #مجتمع_مدني حاضر ومنظم وهذا غير جاهز بعد.

قد نكون خسرنا معركة، لكننا لم نخسر الحرب. أعود كأستاذة جامعية إلى طلابي وهم الأساس، وأكمل المواجهة في كل مكان وزمان#الى_اللقاءhttps://t.co/dd3bFNqqqV — Marie-Claude Najm (@MarieClaudeNajm) September 17, 2021