27
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
25
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ادكار طرابلسي: التدقيق المالي الجنائي انطلق
Lebanon 24
17-09-2021
|
06:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه على "تويتر": "التدقيق المالي الجنائي انطلق وصار أمرا واقعا، نأمل الإسراع بالعمل والتحقيقات في المصرف المركزي، وفي الوزارات والصناديق كافة"، مضيفاً أن "
الصادق بمطلب الإصلاح يؤيده، وحدها زمرة الفساد تخافه، وتشكك و تتنمر وتتمنى التعطيل".
تابع
الأكثر قراءة
بعد تراجعه أمس إلى 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس إلى 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:16 | 2021-09-17
17/09/2021 02:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج يشعرون الآخرين بالتفاؤل.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج يشعرون الآخرين بالتفاؤل.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-09-17
17/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بجينز ممزق و"توب" مكشوف البطن.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان 2001 (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بجينز ممزق و"توب" مكشوف البطن.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان 2001 (صورة)
04:00 | 2021-09-17
17/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ بارز بيد نصرالله شخصياً.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ بارز بيد نصرالله شخصياً.. ما هو؟
01:45 | 2021-09-17
17/09/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع إضافي لدولار السوق الموازية... هذه تسعيرته مساء اليوم
Lebanon 24
إرتفاع إضافي لدولار السوق الموازية... هذه تسعيرته مساء اليوم
14:00 | 2021-09-17
17/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:27 | 2021-09-17
ميقاتي: مهمة حكومتي وقف الانهيار وليس لدي خوف من عقوبات على لبنان
14:00 | 2021-09-17
إلى اللبنانيين.. هل ستنتهي ظاهرة الطوابير بعد رفع الدعم عن المحروقات؟
18:02 | 2021-09-17
توجّه "لبنان القوي" إيجابي نحو ميقاتي
17:39 | 2021-09-17
العدّ العكسي لتبيان تحرك الحكومة يبدأ بعد الثقة
17:28 | 2021-09-17
ميقاتي ينزع الغطاء عن النفط الإيراني عشية الثقة
17:24 | 2021-09-17
تحرّك لسفيرتين انقطع عن الظهور
فيديو
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
18/09/2021 01:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
18/09/2021 01:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
18/09/2021 01:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact