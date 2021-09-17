لبنان

ادكار طرابلسي: التدقيق المالي الجنائي انطلق

Lebanon 24
17-09-2021 | 06:28
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 قال عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه على "تويتر": "التدقيق المالي الجنائي انطلق وصار أمرا واقعا، نأمل الإسراع بالعمل والتحقيقات في المصرف المركزي، وفي الوزارات والصناديق كافة"، مضيفاً أن "الصادق بمطلب الإصلاح يؤيده، وحدها زمرة الفساد تخافه، وتشكك و تتنمر وتتمنى التعطيل".
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