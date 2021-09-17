ادكار طرابلسي: التدقيق المالي الجنائي انطلق

قال عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه على "تويتر": "التدقيق المالي الجنائي انطلق وصار أمرا واقعا، نأمل الإسراع بالعمل والتحقيقات في المصرف المركزي، وفي الوزارات والصناديق كافة"، مضيفاً أن "

الصادق بمطلب الإصلاح يؤيده، وحدها زمرة الفساد تخافه، وتشكك و تتنمر وتتمنى التعطيل".