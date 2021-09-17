ما جديد تسعير الكتب واللوازم المكتبية؟

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وفدا من دور النشر والمكتبات في حضور المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر ورئيس مجموعة "صادر" جوزيف صادر، وصاحب شركة "حبيب ناشرون" جوزيف حبيب فيصل، رئيس نقابة أصحاب المكتبات في لبنان جورج تابت، وصاحب "دار الفكر اللبناني" و"دار النديم" جاد عاصي.

وجرى البحث في كيفية تسيير وضبط عملية طباعة الكتب واللوازم تمهيدا لإعادة تنشيط هذا القطاع. وقد أبدى الوزير" رغبته التزام المسؤولية القصوى تجاه المواطنين من خلال حرصه على اعتماد الأسعار المخفّضة الأكثر تناسبا مع الواقع الذي يواجهه المواطن اللبناني بشكل عام".