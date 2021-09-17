لبنان

ما جديد تسعير الكتب واللوازم المكتبية؟

Lebanon 24
17-09-2021 | 06:40
A-
A+
Doc-P-864830-637674828578529654.jpg
Doc-P-864830-637674828578529654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وفدا من دور النشر والمكتبات في حضور المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر ورئيس مجموعة "صادر" جوزيف صادر، وصاحب شركة "حبيب ناشرون" جوزيف حبيب فيصل، رئيس نقابة أصحاب المكتبات في لبنان جورج تابت، وصاحب "دار الفكر اللبناني" و"دار النديم" جاد عاصي.


وجرى البحث في كيفية تسيير وضبط عملية طباعة الكتب واللوازم تمهيدا لإعادة تنشيط هذا القطاع. وقد أبدى الوزير" رغبته التزام المسؤولية القصوى تجاه المواطنين من خلال حرصه على اعتماد الأسعار المخفّضة الأكثر تناسبا مع الواقع الذي يواجهه المواطن اللبناني بشكل عام".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:27 | 2021-09-17
14:00 | 2021-09-17
18:02 | 2021-09-17
17:39 | 2021-09-17
17:28 | 2021-09-17
17:24 | 2021-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website