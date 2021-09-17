لبنان

اسعار الخضار والفواكه على سعر الدولار؟

Lebanon 24
17-09-2021 | 06:53
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 دعا الامين العام للعلاقات العامة لاتحاد النقابات الزراعية في لبنان علي شومان مزارعي لبنان، الى ربط اسعار الخضار والفواكه بسعر الدولار، لان المزارع فقد كل مقومات القطاعات الإنتاجية بغياب الدعم.

وأعرب شومان في بيان، عن "اعتذاره من المستهلك، لعدم قدرة المزارع على الصمود". وقال: "كنا نتأمل من الحكومة توفير الدعم للقطاعات الإنتاجية، وإذ بها ترفع البطاقة الحمراء بوجه المزارعين برفع الدعم عن كل المقومات التي تدعم المزارع".
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