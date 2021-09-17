لبنان

حميه عقد اجتماعا مع مديرية الطيران المدني للبحث في الخطط المستقبلية

Lebanon 24
17-09-2021 | 06:57
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تابع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية اجتماعاته اليوم في الوزارة، وبحث مع المعنيين والمختصين في المديرية العامة للطيران المدني في وضعية الادارة والخطط المستقبلية.


وتم عرض تقرير الكتروني مفصل تضمن الخطط الآنية والمستقبلية لبرنامج عملها والمشاريع الأساسية الفنية والادارية، التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الأخيرة والمقترحة وفقا للأولويات التي ترى فيها الادارة ضرورة الجدوى الاقتصادية من كل مشروع.


وأبدى الوزير حمية "استعداده للسير بالمشاريع التي تعود بالفائدة على الخزينة العامة وتحسين الخدمات في مطار رفيق الحريري الدولي".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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