تعبئة إستمارة لشراء المازوت الايراني في هذه المنطقة

بدعوة من رئيس بلدية فنيدق الشيخ سميح عبد الحي عقد اصحاب مولدات الاشتراكات والمصالح والستوصفات لقاءا لهم تدارسوا فيه وضع الاشتراكات المتوقفة عن العمل منذ اكثر من خمسة عشرة يوما بسبب فقدان مادة المازوت وصعوبة الحصول على هذه المادة بسبب ارتفاع اسعارها واحتكارها واعمال التشبيح التي تحصل على صهاريج المحروقات على الطرقات بين طرابلس - عكار.

كما تداول المجتمعون في كيفية الاستفادة من المبادرة التي اطلقها ألامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فيما يتعلق بمادة المازوت وتقديمه الى كافة المناطق اللبنانية حيث تم رفع طلب بهذا الخصوص وتعبئة الاستمارة عبر الموقع الخاص بإسم بلدية فنيدق.

وعقب اللقاء تحدث رئيس بلدية فنيدق الشيخ سميح عبد الحي عن ازمة المازوت وانعكاسها السلبي على كافة القطاعات الحيوية في البلدة وعن انقطاع التيار الكهربائي وما يخلفه من ضرر كبير على الاهالي والمرضى و لا سيما المستوصفات والصيدليات وبرادات الخضار والفواكه والمصالح المهمة التي تعتبر الشريان الحيوي في البلدة فضلا عن الخطر الذي يحدق بالثروة الحرجية خصوصا اننا على ابواب فصل الشتاء وحاجة الناس الى التدفئة.

ودعا الى توحيد تسعيرة المازوت بما يتناسب مع وضع الأهالي معيشيا وعدم تركهم لوحدهم في هذه المواجهة.