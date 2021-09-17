سارق دراجات آلية في قبضة قوى الامن

صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه نشرت إحدى الصفحات الإلكترونية، بتواريخٍ سابقة، فيديوهات تُظهر شخصاً يقوم بعدّة عمليّات سرقة درّاجات آلية في أماكن وأوقات مختلفة.وبتاريخ 5-9-2021، توافرت معلومات لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، عن احتمال مرور المشتبه به عبر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، أثناء توجّهه من بيروت إلى البقاع. بالتاريخ ذاته، ومن خلال التنسيق الفوري، تمكّن عناصر الحاجز من التعرّف عليه، وتوقيفه، عند الساعة 22:30، ويُدعى: م. س. (من مواليد عام 2003، لبناني) وتبيّن أنّه من أصحاب السّوابق، فقد سُجِنَ سابقاً لتورّطه بسرقة أحد المصارف في محلّة الجناح.وأودع الموقوف المفرزة المذكورة، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.