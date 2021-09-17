لبنان

إلى أصحاب محطات المحروقات في بيروت... عليكم التبليغ قبل فتح محطاتكم أمام الزبائن!

Lebanon 24
17-09-2021 | 07:57
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 أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، بأن محافظ بيروت القاضي مروان عبود أصدر البلاغ التالي: "نظرا للأحداث الأمنية المستجدة على محطات التوزيع بسبب الأزمة الراهنة، يطلب إلى أصحاب محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق مدينة بيروت، الإتصال على الخط الساخن 175، قبل فتح محطاتهم وإستئناف عملية التعبئة للمواطنين، ليصار إلى تأمين المؤازرة من قبل فوج حرس بيروت وقوى الأمن الداخلي (شرطة بيروت)، ويمنع المباشرة بتزويد السيارات بالوقود إلا لحين حضور الأجهزة المذكورة، حرصا على سلامة المواطنين وأصحاب المحطات، مع التأكيد على مضمون البلاغ السابق رقم 2021/5156 تاريخ 2021/5/11 ، المتعلق بمنع بيع مادتي البنزين والمازوت في قوارير بلاستيكية ( غالونات) وغيرها".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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