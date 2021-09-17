الخازن: مؤشرات ايجابية باتجاه الإصلاحات.. وهذا المطلوب من وزير الاقتصاد

كتب النائب فريد هيكل الخازن مغردا عبر حسابه على "تويتر": "إنخفاض سعر الدولار، الإسراع بإقرار البيان الوزاري، الإسراع بإعطاء الثقة والتوافق داخل الحكومة هي مؤشرات ايجابية باتجاه الإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار."وأضاف: "السلع لم تنخفض أسعارها إلحاقا بالدولار، المطلوب من وزير الاقتصاد التحرّك بمؤازرة كل أجهزة الدولة لضبط الاسعار."