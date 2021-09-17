الخازن: مؤشرات ايجابية باتجاه الإصلاحات.. وهذا المطلوب من وزير الاقتصاد

إنخفاض سعر الدولار
الإسراع بإقرار البيان الوزاري
الإسراع بإعطاء الثقة
والتوافق داخل الحكومة
هي مؤشرات ايجابية باتجاه الإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار.
السلع لم تنخفض أسعارها إلحاقا بالدولار،
المطلوب من وزير الاقتصاد التحرّك بمؤازرة كل أجهزة الدولة لضبط الاسعار. pic.twitter.com/2ycNabpdnm
— Farid Haykal El Khazen (@FaridHaykalElKh) September 17, 2021
إنخفاض سعر الدولار
الإسراع بإقرار البيان الوزاري
الإسراع بإعطاء الثقة
والتوافق داخل الحكومة
هي مؤشرات ايجابية باتجاه الإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار.
السلع لم تنخفض أسعارها إلحاقا بالدولار،