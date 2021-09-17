لبنان

إعلام العدو: وحدة جديدة بجيش الاحتلال لصد هجمات "حزب الله" المفاجئة

Lebanon 24
17-09-2021 | 08:14
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تحدثت صحيفة "هآرتس" العبرية عن تشكيل وحدة احتياطية جديدة، تحمل اسم "دْفورا" أي "نحلة"، في قيادة المنطقة الشمالية، بهدف تعزيز قوات جيش العدو الاسرائيلي من أجل مواجهة خطط القتال و"هجوم مفاجئ" من قبل "حزب الله" كما زعمت الصحيفة، ونقلت التقرير قناة "روسيا اليوم". 
 
وأضافت الصحيفة أن "الوحدة التي تضم مئات المقاتلين في خدمة الاحتياط من سكان الشمال، ستصبح عملياتية في نهاية العام الحالي".
 
وزعمت صحيفة العدو أن "الجيش على المدى القصير، لا يقلق بشكل خاص من إمكانية اندلاع حرب مع حزب الله، فلبنان منشغل بنفسه، والوضع الداخلي عاصف، وتشكيل الحكومة الجديدة قبل أسبوع لا يتوقع أن ينقذه من الأزمة".
 
ونبهت الصحيفة إلى أنه "على المدى الأكثر بعدا، توجد لإسرائيل مشكلة، لأن حزب الله مزود بأكثر من 70 ألف صاروخ لمسافات مختلفة (عندما نضيف قذائف الهاون فإن الرقم يتضاعف)، وهذه القذائف تغطي كل هدف في إسرائيل، والأكثر أهمية، أن هناك أكثر من 100 منها مزودة بأنظمة تمكنها من الإصابة الدقيقة".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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