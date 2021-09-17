لبنان

منصة مخصصة للأطقم الطبية والتمريضية لتعبئة الوقود قيد التحضير؟

Lebanon 24
17-09-2021 | 09:27
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استقبل رئيس جهاز الطوارئ والاغاثة الدكتور عبدالله دبوسي نقيب أطباء الشمال الدكتور سليم أبي صالح على رأس وفد من النقابة، في حضور مدير الجهاز محيي الدين قرحاني وأعضاء من المجلس الاداري.


وأعلن دبوسي خلال اللقاء "تجهيز منصة الكترونية مخصصة لتعبئة البنزين من محطة Connexion - رأسمسقا التي يشرف عليها جهاز الطوارئ والاغاثة خدمة للأطقم الطبية والتمريضية الأمر الذي سيساهم في انتظام عملية تعبئة الوقود في المحطة ويمكننا من تمديد وقت العمل بها".

بدوره، حيا النقيب أبي صالح "جهود جهاز الطوارئ والاغاثة"، مؤكدا أنها "التجربة الأولى والمميزة في لبنان من حيث الانتظام وتقديم التسهيلات الى الأطقم الطبية في ظل الأزمة التي يشهدها لبنان".

ومن زوار جهاز الطوارئ وفد من "جمعية البشائر" و"أطباء بلا حدود" الذين أشادوا بـ"جهود جهاز الطوارئ خدمة لأبناء طرابلس ولبنان".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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