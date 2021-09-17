اليكم ما فعله هذا الرجل المستلقي على الطريق!

إحتجاجاً على ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية، لم يجد هذا المواطن وسيلة امامه، الا أنّ يقطع الطريق بجسده.

وفي التفاصيل، قام المواطن طليس محمد طليس من بلدة بريتال البقاعية بقطع الطريق بجسده على الشارع العام بجانب مدخل بريتال.