لبنان

اليكم ما فعله هذا الرجل المستلقي على الطريق!

Lebanon 24
17-09-2021 | 09:53
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إحتجاجاً على ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية، لم يجد هذا المواطن وسيلة امامه، الا أنّ يقطع الطريق بجسده. 
 
وفي التفاصيل، قام المواطن طليس محمد طليس من بلدة بريتال البقاعية بقطع الطريق بجسده على الشارع العام بجانب مدخل بريتال.
 
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بريتال

قطع طريق

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