لبنان

أبو فاعور: على الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه المدارس والعام الدراسي

Lebanon 24
17-09-2021 | 10:06
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التقى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور مديري ثانويات ومدارس ومعاهد راشيا في التعليم الرسمي في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، في حضور وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي رباح القاضي وممثل مفوضية التربية في الوكالة عماد خير.

وتخلل اللقاء البحث في شؤون المؤسسات التربوية الرسمية والصعوبات التي تواجه انطلاق العام الدراسي، حيث عرض المديرون المعوقات التي تواجه التعليم الرسمي ومطالب هيئة التنسيق النقابية، إضافة الى أزمة المحروقات والنقل التي تواجه الاساتذة والطلاب وغيرها من الصعوبات التربوية في هذه المرحلة الاستثنائية.

ودعا أبو فاعور الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها تجاه المدارس والعام الدراسي، والى تكثيف المبادرات المحلية لضمان نجاح العام الدراسي والتي تساعد وزارة التربية في سياساتها"، مشددا على "أهمية تجاوز هذه الصعوبات ضمن الامكانات المتاحة"، مؤكدا "وقوف رئيس الحزب وليد جنبلاط الى جانب التعليم الرسمي، والعمل على تذليل تلك المعوقات مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ووزارة التربية".

وقال: "القطاع التربوي أولوية ونعمل لوضع خطة مشتركة لتنفيذها تتضمن إطلاق مبادرة خيرة لدعم التعليم الرسمي في المنطقة مع الخيرين والمبادرين من مقيمين ومغتربين".

ونوه بـ"الجهود التي يبذلها مديرو المدارس والطواقم الادارية والتعليمية"، وقال: "الهم التربوي يحملنا مسؤولية كبرى لمعالجة ما يمكن معالجته في هذه الظروف الصعبة لاننا لن نقبل بأن يبقى تلميذ خارج مدرسته، وسنكون الى جانب الاساتذة والمؤسسات التربوية".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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