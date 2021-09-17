جرحى بانقلاب سيارة بين بلدتي يانوح ووادي جيلو

أدى إنقلاب سيارة في منطقة وادي الحضايا الواقعة ما بين بلدتي يانوح ووادي جيلو الى سقوط عدد من الجرحى وصحت حالة بعضها بالخطيرة. وعملت سيارات الإسعاف على نقل المصابين الى مستشفيات صور.