الجيش: تخريج وتوزيع شهادات على عناصر من مختلف القطع والوحدات

أعلن الجيش اللبناني عبر "تويتر" "‏حفل تخريج وتوزيع شهادات على عناصر من مختلف قطع الجيش ووحداته، والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة بعد أن تابعوا بنجاح دورات مداهمة، قنص تأسيسية ومداهمة متقدمة أشرفت عليها مدرسة القوات الخاصة وتخللها تنفيذ تمرين تكتي بالذخيرة الحية".