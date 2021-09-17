بلدية جزين تطالب التجار بخفض اسعار السلع!

تقدّم رئيس بلدية جزين خليل جان حرفوش بكتاب توجه فيه الى اصحاب المحلات التجارية، مطالباً إياهم بخفض اسعار السلع، بما يتناسب مع انخفاض سعر الدولار. على أن يقوم مراقب في البلدية بدوريات على جميع المحلات للتأكد من إلتزامهم بهذا الطلب.