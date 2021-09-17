لبنان

الرئيس نجيب ميقاتي في حديث الى الـCNN بعد قليل

Lebanon 24
17-09-2021 | 10:48
A-
A+
Doc-P-864903-637674977967472772.jpg
Doc-P-864903-637674977967472772.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى محطة CNN عند الساعة السادسة من مساء اليوم. 
مواضيع ذات صلة
الرئيس نجيب ميقاتي عبر شبكة "CNN": المهمة الاساسية للحكومة هي وقف الانهيار ووضع البلد على طريق التعافي
lebanon 24
18/09/2021 01:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ركّز في مستهل مجلس الوزراء على جوّ التعاون الذي ساد بين أعضاء اللجنة الوزارية التي تولت صوغ مسودة البيان الوزاري مذكّراً بالحاجة الدائمة الى التضامن لتحقيق الانتاجية المطلوبة للحكومة
lebanon 24
18/09/2021 01:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون قبيل جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
18/09/2021 01:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24
يستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفدا من تكتل لبنان القوي السادسة مساء في منزله في بيروت
lebanon 24
18/09/2021 01:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24

نجيب ميقاتي

CNN

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:27 | 2021-09-17
14:00 | 2021-09-17
18:02 | 2021-09-17
17:39 | 2021-09-17
17:28 | 2021-09-17
17:24 | 2021-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website