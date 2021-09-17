لبنان

أبي المنى واصل تقبل التهاني بتوليه مشيخة العقل

Lebanon 24
17-09-2021 | 11:02
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واصل الشيخ سامي ابي المنى تقبل التهاني بتوليه مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، واستقبل اليوم وفدا كبيرا من مؤسسة العرفان التوحيدية ضم الى إدارة المؤسسة، الهيئات التعليمية في ثانويات ومدارس العرفان.

كذلك، استقبل أبي المنى خالد علوان ممثلا الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، مدير الجمارك السابق في البقاع فؤاد حرب، وفدا من جامعة البلمند ضم الدكاترة: سليم كنعان ورامي عبود وسهيل مطر، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، وفدا كبيرا من بلدة جرمانا في سورية، رئيسة اللجنة الإجتماعية في المجلس المذهبي غادة جنبلاط على رأس وفد من اللجنة، رئيسة اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين الدكتورة منى رسلان، ووفود من مختلف البلدات والقرى.

وكان أبي المنى استقبل في وقت سابق، الوزير والنائب السابق علاء ترو، اللواء الركن شوقي المصري على رأس وفد من آل المصري، مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار الدكتور وليد صافي، عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي خضر الغضبان، نائب حاكم مصرف لبنان السابق سعد العنداري، التجمع الوطني للحفاظ على البيئة والتراث والشيخ خطار القنطار.

اتصالات
وتلقى ابي المنى اتصالات هاتفية من شيخي خلوة البياضة فندي شجاع وسليمان شجاع، رئيس الجامعة اليسوعية الأب سليم دكاش، المركز الكاثوليكي للاعلام، القاضي الشيخ فؤاد البعيني، الدكتور أمين فرشوخ من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، رئيس مجموعة الإقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، مفيد الخليل، المحامي زياد حماده، العميد المتقاعد رجا حرب، الدكتور زياد مكاري، فايز رسامني ومروان عباس الحلبي.
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