لبنان

الإصابات بـ"كورونا" تعاود الارتفاع في لبنان... ماذا عن الوفيات؟ (صورة)

Lebanon 24
17-09-2021 | 11:05
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 857 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 617036.
 
كذلك، سُجلت 4 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8228.
 
وتجدر الاشارة إلى أن إصابات "كورونا" أمس سجلت 647 حالة، فيما الوفيات 6.
 
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