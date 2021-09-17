الإصابات بـ"كورونا" تعاود الارتفاع في لبنان... ماذا عن الوفيات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 857 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 617036.

كذلك، سُجلت 4 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8228.

وتجدر الاشارة إلى أن إصابات "كورونا" أمس سجلت 647 حالة، فيما الوفيات 6.