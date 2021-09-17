لبنان

شوهد عبر فيديو يملأ غالونات بنزين من محطة محروقات... هذا مصير "علي الجندي"

Lebanon 24
17-09-2021 | 11:29
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

بتاريخ 13-9-2021، تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يحمل مسدّسًا حربيًّا على وسطه -بشكل ظاهر وعلني- أثناء قيامه بتعبئة "غالونات بنزين"، والتسويق لبيعها في السوق السوداء، وذلك داخل إحدى محطّات المحروقات في مدينة بعلبك.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هويته.  

بتاريخ 16-9-2021، تمكّنت قوّة من الشّعبة من توقيفه بعد رصده في مدينة صور، حيث تبين أنه يدعى:

ع. ح. (من مواليد عام 1992، لبناني) ملقّب بـ "علي الجندي".
تم تسليمه إلى فصيلة صور في وحدة الدّرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.
 
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